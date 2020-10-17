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عمومية هيئة الصحفيين تجتمع حضوريًا لإقرار القوائم المالية
يوم 3 نوفمبر بمقرها في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر المقبل 2020م موعداً لعقد الجمعية العمومية “حضورياً” بمقر الهيئة بالرياض، في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة، للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في الفترة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19/12/2019م، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020م – حسب لائحة الهيئة – ومقترحاتهم للمرحلة المقبلة.
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