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تركي بن طلال: من أراد دخول المملكة بـ لؤم فأمامه رجال أشاوس لصده
كرِّم منسوبي المهمات والواجبات الخاصة بعسير نظير تميزهم
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
كرَّم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، عددًا من منسوبي قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمنطقة نظير تميزهم أثناء تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمنطقة.
وأكَّد أمير منطقة عسير أن الجهود التي يبذلها رجال الأمن محل تقدير واعتزاز الوطن، منوهًا بدورهم وجهودهم المتواصلة في خدمة متابعات الخليج 365 وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.
وقال الأمير تركي بن طلال: “من أراد أن يدخل حدود هذه البلاد بكرامة فلن يجد سوى الكرامة أمامه، ومن أراد أن يعبر حدودها بلؤم فأمامه رجال أشاوس لصده”.
وحقّق المكرّمون أداءً ميدانيًا عالي المستوى أسهم في ضبط 45 مروجًا للمخدرات والخمور من مجهولي الهوية، فيما تم العثور بحوزتهم على أسلحة نارية بطلقاتها، وكميات متنوعة من الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة، وعشرات من عبوات المسكر، جاهزة للبيع بعبوات مختلفة، إضافة لعدد من مصانع الخمور.
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