محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنها قاسم مشترك لمشاكل كل دول المنطقة شنت اليونان هجوماً عنيفاً على تركيا، ووصفت ردود فعل أنقرة على تصريحات رئيس الدبلوماسية اليوناني بأنها "حمقاء وتشنجية".

جاء ذلك في رد وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، على اتهامات وجهتها أنقرة لأثينا، تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى أرمينيا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية، ألكسندروس غينيماتاس، ردًا على بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية: "ردود الفعل التركية الحمقاء والتشنجية في أعقاب المجلس الأوروبي وحول زيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس إلى أرمينيا والعراق، هي لتسليط الضوء على المأزق الدولي الذي نتج عن خياراتها وأفعالها".

وتابع المتحدث باسم الوزارة: "أما فيما يتعلق بادعاء أنقرة الشائن بأنها هي قاسم مشترك لحل جميع المشاكل في المنطقة، فمن المناسب تأكيدها مع دول المنطقة التي ربما تشعر أنها هي قاسم مشترك لمشاكل كل هذه الدول".

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن اليونان هي سبب "كافة المشاكل" في المنطقة. وأضاف أقصوي، في معرض انتقاده تصريحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس. خلال زيارته إلى أرمينيا مؤخرًا، إن هذه التصريحات تعتبر "دليلاً جديدًا على اتباع أثينا سياسة التصعيد والتوتر ضد أنقرة، بدلاً من الحوار وحسن الجوار والتعاون".

وشدد أقصوي على أن تركيا هي "القاسم المشترك" لحلول كافة الأزمات في المنطقة، متهمًا اليونان بأنها "تختلق المشاكل في المنطقة وتدعمها".

اليونان تشن هجوماً عنيفًا على تركيا وتصفها بأنها "حمقاء وتشنجية" وسبب الأزمات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-17 شنت اليونان هجوماً عنيفاً على تركيا، ووصفت ردود فعل أنقرة على تصريحات رئيس الدبلوماسية اليوناني بأنها "حمقاء وتشنجية".

جاء ذلك في رد وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، على اتهامات وجهتها أنقرة لأثينا، تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى أرمينيا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية، ألكسندروس غينيماتاس، ردًا على بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية: "ردود الفعل التركية الحمقاء والتشنجية في أعقاب المجلس الأوروبي وحول زيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس إلى أرمينيا والعراق، هي لتسليط الضوء على المأزق الدولي الذي نتج عن خياراتها وأفعالها".

وتابع المتحدث باسم الوزارة: "أما فيما يتعلق بادعاء أنقرة الشائن بأنها هي قاسم مشترك لحل جميع المشاكل في المنطقة، فمن المناسب تأكيدها مع دول المنطقة التي ربما تشعر أنها هي قاسم مشترك لمشاكل كل هذه الدول".

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن اليونان هي سبب "كافة المشاكل" في المنطقة. وأضاف أقصوي، في معرض انتقاده تصريحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس. خلال زيارته إلى أرمينيا مؤخرًا، إن هذه التصريحات تعتبر "دليلاً جديدًا على اتباع أثينا سياسة التصعيد والتوتر ضد أنقرة، بدلاً من الحوار وحسن الجوار والتعاون".

وشدد أقصوي على أن تركيا هي "القاسم المشترك" لحلول كافة الأزمات في المنطقة، متهمًا اليونان بأنها "تختلق المشاكل في المنطقة وتدعمها". 17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 Advertisements 04:29 PM قالت إنها قاسم مشترك لمشاكل كل دول المنطقة قالت إنها قاسم مشترك لمشاكل كل دول المنطقة شنت اليونان هجوماً عنيفاً على تركيا، ووصفت ردود فعل أنقرة على تصريحات رئيس الدبلوماسية اليوناني بأنها "حمقاء وتشنجية".

جاء ذلك في رد وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، على اتهامات وجهتها أنقرة لأثينا، تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى أرمينيا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية، ألكسندروس غينيماتاس، ردًا على بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية: "ردود الفعل التركية الحمقاء والتشنجية في أعقاب المجلس الأوروبي وحول زيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس إلى أرمينيا والعراق، هي لتسليط الضوء على المأزق الدولي الذي نتج عن خياراتها وأفعالها".

وتابع المتحدث باسم الوزارة: "أما فيما يتعلق بادعاء أنقرة الشائن بأنها هي قاسم مشترك لحل جميع المشاكل في المنطقة، فمن المناسب تأكيدها مع دول المنطقة التي ربما تشعر أنها هي قاسم مشترك لمشاكل كل هذه الدول".

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن اليونان هي سبب "كافة المشاكل" في المنطقة. وأضاف أقصوي، في معرض انتقاده تصريحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس. خلال زيارته إلى أرمينيا مؤخرًا، إن هذه التصريحات تعتبر "دليلاً جديدًا على اتباع أثينا سياسة التصعيد والتوتر ضد أنقرة، بدلاً من الحوار وحسن الجوار والتعاون".

وشدد أقصوي على أن تركيا هي "القاسم المشترك" لحلول كافة الأزمات في المنطقة، متهمًا اليونان بأنها "تختلق المشاكل في المنطقة وتدعمها".

، اليونان تشن هجوماً عنيفًا على تركيا وتصفها بأنها "حمقاء وتشنجية" وسبب الأزمات ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم