شكرا لمتابعة خبر عن معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم على دخول منصة "مدرستي" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قرر معلم في رجال ألمع، أن يزور الطلاب في منازلهم لتعليمهم ومساعدتهم بدخول منصة مدرستي ، حيث يقطع أكثر من 120 كيلو متر يقطعها كل أسبوع للوصول إلى كل طالب تنقطع عنه سبل استخدام المنصة.

وقال المعلم خلال حديثه على قناة " إم بي سي " : بعد أن أقرت وزارة التعليم، التعليم عن بعد كان لابد من تقديم الدعم الفني للطلاب في رجال ألمع.

وأضاف : نرصد الطلاب المتواجدين على المنصة لمعرفة سبب عدم دخول بعض الطلاب، حيث يكون السبب في معظم الأحيان ضعف شبكة الإنترنت.

وتابع : ذهبت في مرة من المرات إلى طالب لم يتمكن من الدخول على المنصة ومتابعة دروسه، بسبب أنه يعاني من ضعف الشبكة وشرحت له كل الدروس.