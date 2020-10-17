"الجهني" يتوقع استمرار الحالة المدارية في وسط بحر العرب

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور زياد الجهني، استمرار الخالة المدارية في اتجاهها الغربي نحو وسط بحر العرب توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور زياد الجهني، استمرار الخالة المدارية في اتجاهها الغربي نحو وسط بحر العرب وقال الجهني في تغريدة عبر تويتر : " ‏الحالة المدارية مستمرة في اتجاهها الغربي نحو وسط بحر العرب". وأضاف : "أمام الحالة المدارية رياحاً جافة قادمة من المرتفع المداري ستعمل على إضعافها وتغيير مسارها، وحتى الآن لا ينبغي الحكم النهائي لمسارها فحركة المرتفع متذبذبة مابين غرب السعودية وايران ".

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