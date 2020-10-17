ضبط 5 مستودعات تخزن 100 عبوة تجميل غير مرخصة بجدة (صور)

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نجحت هيئة الغذاء والدواء في ضبط 5 مستودعات غير مرخصة في جدة؛ والتي كانت تخزن مستحضرات تجميلية مجهولة المصدر. نجحت هيئة الغذاء والدواء في ضبط 5 مستودعات غير مرخصة في جدة؛ والتي كانت تخزن مستحضرات تجميلية مجهولة المصدر. وقالت الهيئة إنه بلغ إجمالي المضبوطات نحو مليون عبوة، وتم مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements

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