شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: طقس الغد غائم جزئيا على عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن طقس غدا الأحد سيتمتع بسماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن السحب الرعدية ستتجمع على مرتفعات مناطق عسير وجازان، وقد تكون ضبابية خلال الليل وفي الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتابعت الأرصاد في توقعاتها لطقس الغد، أنه حتى نهاية الأسبوع القادم، ستكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و14 درجة مئوية على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية،وحائل ، كذلك على مناطق القصيم الرياض.