شكرا لمتابعة خبر عن شركة كبرى تنضم إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة أسواق التميمي عن انضمامها إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية التي شنها المواطنون بالمملكة وامتدت إلى عدد من دول الخليج وقبرص وأرمينيا أيضًا.

وقالت شركة أسواق "التميمي" في بيان لها أنه ستوقف عمليات الاستيراد من تركيا بما في ذلك عمليات الشراء المحلية، لافتة إلى أنه سيتم بيع المنتجات المتواجدة في المخازن حتى نفاذ الكمية فقط.

وكانت المملكة شنت حملتها ضد منتجات تركيا على خلفية تصريحات أردوغان المسيئة للمملكة وسياسته التي تضر بالعالم العربي.