شكرا لمتابعة خبر عن مزايا وحقوق توفرها الإقامة المميزة لحاملها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مركز الإقامة المميزة عن الحقوق والمزايا التي تمنحها الإقامة المميزة لحاملها،ومنها الإقامة في المملكة مع أسرته، بجانب تأشيرات زيارة للأقارب.
ومن بين المزايا الأخرى التى توفرها الإقامة المميزة استقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة الأعمال التجارية، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية.
كما تمنح الإقامة المميزة حق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للأنظمة واللوائح، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أى فرد من أفراد أسرته فيما عدا المهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، بالإضافة لإتاحة استخدام الممرات المخصصة للمواطنين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
كانت هذه تفاصيل خبر مزايا وحقوق توفرها الإقامة المميزة لحاملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.