بلدية وسط الدمام تستخدم حاويات مخفية وذكية للحد من التلوث البيئي (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشفت بلدية وسط الدمام عن بدء استخدام حاويات مخفية وذكية للحد من التلوث البيئي.
وذكرت البلدية أن الحاويات المخفية تساهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات كونها مخفية تحت الأرض.
وأضافت أن الحاويات الذكية تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر، ومزودة بعدد 2 لوائح شمسية تدعم الشحن بجانب بوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية.
ونوهت بقدرة الحاويات الذكية على الإغلاق بشكل تلقائي بعد 10 ثواني، مضيفة أنه تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يوم في حال عدم تعرضها للشمس.
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