شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تتخذها فرق الهلال الأحمر عند نقل مصابي كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد الهلال الأحمر عدة خطوات لضمان نقل المصاب بفيروس كورونا بسلام، والحد من انتشار العدوى. حدد الهلال الأحمر عدة خطوات لضمان نقل المصاب بفيروس كورونا بسلام، والحد من انتشار العدوى. وأوضح أحد منسوبي الفرق الإسعافية، خلال حديثه لـ "الإخبارية"، أن فريق الإسعاف يقوم فور ورود البلاغ إلى الهيئة بالتأكد من سلامة مركبته والعلاجات والمعدات الطبية اللازمة. وأكد أنه يتم تعقيم سيارة الإسعاف بعد نقل أى حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بالفيروس، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع العمليات لإخراج الفرقة عن الخدمة لحين الإنتهاء من عملية التعقيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات تتخذها فرق الهلال الأحمر عند نقل مصابي كورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.