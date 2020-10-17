شكرا لمتابعة خبر عن طالب في الأفلاج يتحدى إصابته بكسر ويواصل دروسه عبر «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): حرص طالب في مدرسة علي بن أبي طالب بمحافظة الأفلاج على مواصلة دروسه برغم معاناته من كسر في يده. حرص طالب في مدرسة علي بن أبي طالب بمحافظة الأفلاج على مواصلة دروسه برغم معاناته من كسر في يده. والتزم الطالب،معاذ محمد الدوسري، بالدخول على منصة مدرستي و”مايكروسوفت تيمز” لمتابعة دروسه ولم ينقطع عنها. ومن جهته، قام قائد المدرسة بدر عبدالله الحقباني بزيارة الطالب وتكريمه على إلتزامه في التواجد على المنصة برغم مرضه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالب في الأفلاج يتحدى إصابته بكسر ويواصل دروسه عبر «مدرستي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.