شكرا لمتابعة خبر عن مكافأة مليون ريال لمن يبلغ عن مخالفي "التصرفات العقارية" وفق شروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاه والدخل عن مكافآت لمن يبلغ عن المتهربين أو المتحايلين على ضريبة التصرفات العقارية .

ورصدت " الزكاه والدخل " مكافأة بنسبة 2.5 % من قيمة المبالغ أو العقارات المحصلة " لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال " ، ويشترط للحصول عليها ما يلي :

1- إذا أدى البلاغ عن كشف مخالفة .

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2- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو كوفئ عليها من قبل .

3- ألا يكون المُبلغ من منسوبي " الزكاه والدخل " أو زوج أو صهر أو قريب لهم .

4- صدور قرار بالمكافأة من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات .

5- يتم صرف المكافأة بعد تحصيل الضريبة المستحقة .