شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 370 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 328,165 حالة، فضلًا عن تسجيل 21 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5165.

وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة المدينة المنورة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بـ 55 إصابة.