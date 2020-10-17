بالفيديو.. محتالون يستخدمون التقنية لكسب الأموال بطرق غير مشروعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تتنوع طرق الاحتيال والنصب لدرجة يصعب حصرها، ولكنها تتفق في بيع الوهم للضحية واستغلاله، كما ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار التسويق للأفكار الوهمية وإثارة طمع الضحية. تتنوع طرق الاحتيال والنصب لدرجة يصعب حصرها، ولكنها تتفق في بيع الوهم للضحية واستغلاله، كما ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار التسويق للأفكار الوهمية وإثارة طمع الضحية. ورصد تقرير لـ "برنامج 120" على قناة "الإخبارية"، استخدام هؤلاء المحتالون التقنية لكسب الأموال بطرق غير مشروعة، فيما يعد هذا السلوك جريمة احتيال تستوجب إيقاع العقوبات المغلظة، كما حذر المختصون من مخاطر الاحتيال الذي كثيرًا ما يستهدف المستثمرين والأثرياء.

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