شكرا لمتابعة خبر عن آلية تسجيل العمالة المنزلية عبر أبشر لأداء العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد تطبيق توكلنا، اليوم السبت، أنه يمكن للعمالة المنزلية أداء العمرة بعد التسجيل في منصة أبشر عن طريق رب العمل، كما أجاب على استفسار يقول: "أنّ العاملة المنزلية التي تريد الذهاب إلى العمرة هل عليها أن تقوم بالتسجيل في برنامج أبشر؟" .
وأوضح التطبيق، إنه خلال تسجيل حساب توكلنا للمواطن والمقيم سيظهر للفرد التابعون والعمالة المنزلية التي لديه والمتواجدون داخل المملكة، وعليه اختيار مَن يتواجد معه في السكن أياً كان عمره، ويمكن تعديل ذلك لاحقًا.
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