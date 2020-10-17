شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لقطات نادرة للملك عبدالعزيز مع قادة بعض الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت لقطات فيديو نادرة الملك عبدالعزيز خلال لقاءه لعدد من قادة بعض الدول، ومنهم الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، وملك مصر، الملك فاروق.

كما وثق الفيديو، الذى عرضته قنوات mbc، خطبة الملك عبدالعزيز في موسم حج عام 1938م، وظهر بجواره عدد من أبناءه.

كما عرض الفيديو مشاهد من تدشين الملك لأول ناقلة للنفط السعودي في ميناء رأس تنورة عام 1939م.