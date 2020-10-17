«الفضلي» يُكرِّم القائمين على ملجأ الرياض للحيوانات

كرَّم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، القائمين على ملجأ الرياض للحيوانات، الذي عالج أكثر من 22 ألف حيوان.

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر تويتر، أن الوزير الفضلي كرَّم القائمين على «ملجأ الرياض للحيوانات» المختص بالعناية بالحيوان، والمتطوعين والمتطوعات؛ وذلك لجهودهم في مجال الرفق بالحيوان وتعزيز ثقافة التبني.

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وأشارت الوزارة إلى أن الملجأ تلقى بلاغات لإنقاذ أكثر من 22 ألف حيوان، فبادر بعلاجها، وإعادة تأهيلها، وعرضها للتبني.

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