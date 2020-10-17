بالفيديو.. تعرف على أول قصرين للضيافة أنشأهما الملك عبدالعزيز بالرياض

اهتم الملك عبدالعزيز بإنشاء المضايف للقادمين إلى الرياض، سواء للزيارة أو للتجارة أو العلاج أو طلب العلم، وتقديم الطعام والشراب لهم.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز –عبر حسابها على تويتر– فيديو ذكرت من خلاله أن أول قصر مستقل للضيافة الملكية هو قصر «الديرة»، ثم قصر «ثليم»، وكانا يمثلان كرم الملك المؤسس مع شعبه من المسافرين القادمين إلى الرياض، والفقراء، والمساكين والمرضى، وطلاب العلم في وقتي الرخاء والأزمات.

وأوضحت الدارة أن الضيافة في البداية كانت تقام في قصر الملك المؤسس. وفي عام 1929م أمر الملك عبدالعزيز ببناء قصر مستقل للضيافة أمام قصره، وعُرف باسم قصر «الديرة» او قصر «خريمس».

وفي عام 1935م اشترى الملك عبدالعزيز مزرعة تسمى «ثليم» وأنشأ فيها ثاني قصر من قصور الضيافة، وأوقفها لوالده؛ لكونها محطة للمسافرين قبل دخول الرياض.

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وفي عام 1939م، ومع انتشار وباء الجدري، رأى الملك عبدالعزيز أن يعزل المرضى في قصر «ثليم» ليكون مأوى ومطعمًا لهم تحت إشراف طبي، وحصرًا للمرض في مكان واحد.

وفي عام 1940م، كلف الملك المؤسس «حمد بن قداح» ببناء مضيف يتسع لقاصدي الرياض يتضمن نزلًا ومطابخ في وقف والده في مزرعة «ثليم».

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