«الصحة» توضح كيفية التصرف حال عدم أخذ الطفل لقاح الدرن

ردًّا على استفسار مواطنة
أوضحت وزارة الصحة أنه إذا تجاوز الطفل السنة دون إعطائه لقاح الدرن، يجب عمل تحليل ويعطى اللقاح بناء على النتيجة.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة، عبر تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «بوجه عام، إذا لم يتم إعطاء الطفل لقاح الدرن في عمر ٦ أشهر، فيمكن إعطاؤه اللقاح بدون عمل التحليل حتى عمر سنة. أما بعد عمر السنة فيتم عمل تحليل الدرن للطفل، ويعطى اللقاح بناء على نتائج التحليل».
ووجهت إحدى المواطنات استفسارًا بأن طفلها وُلد في الولايات المتحدة وعمره الآن 10 سنوات ولم يأخذ لقاح الدرن، فهل يأخذه الآن؟
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