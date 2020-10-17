«الأرصاد» تتوقع درجات الحرارة الصغرى على 8 مناطق خلال الأيام المقبلة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القادمة على ثمانية مناطق بالمملكة.
وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر– أنه اعتبارًا من غد الأحد حتى نهاية الأسبوع المقبل، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار درجات الحرارة الصغرى بين (١٨–١٤) درجة مئوية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وعلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ونجران.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه قد تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
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