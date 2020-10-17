أكثر من 12 ألف زيارة منزلية بصحة حفر الباطن لعام 1441هـ

تم خلالها تقديم العديد من الخدمات الطبية
نفذت إدارة الرعاية المنزلية بصحة حفر الباطن 12104 آلاف زيارة منزلية لعام 1441هـ ، وشملت هذه الزيارات على متابعة التقرحات السريرية مع أخذ العينات المخبرية للمرضى وتزويدهم بالمستلزمات الطبية، وقدم فرق الرعاية الصحية المنزلية الخدمات العلاجية، والوقائية، والتأهيلية إضافة إلى توعية المرضى وذويهم.
وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم جميع الخدمات العلاجية والوقائية لمستفيدي الطب المنزلي من خلال الفِرَق الميدانية التي تمَّ تجهيزها بكوادر مؤهلة ومدربة طوال أيام الأسبوع، ضمن جدول محدَّد، كلٌّ حسب حالته.
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