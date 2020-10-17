«شؤون الأسرة» يكشف مفاجأة: 77% من السعوديين لا يمارسون الرياضة

كشف مجلس شؤون الأسرة، أنَّ 22.4% من السعوديين يمارسون الرياضة (150 دقيقة أسبوعيًا) وأنَّ 77.66 % لا يمارسون النشاط الرياضي.

ونشر مجلس شؤون الأسرة –عبر تويتر- إنفوجرافًا، بيَّن من خلاله أنَّ 32.67% من الذكور يمارسون الرياضة، بينما يمارسها من الإناث 11.2 %.

وأضاف أنَّ 67.33% من الذكور لا يمارسون الرياضة، بينما بلغت النسبة في الإناث 88.38 %.

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وأشار مجلس شؤون الأسرة إلى أنَّ ممارسة الرياضة تحسن الدورة الدموية ووظائف القلب، وتخفف الوزن الزائد، وتحسن المزاج العام.

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