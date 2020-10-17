

بانجول 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

دعا الرئيس الغامبي آدما بارو إلى إعادة الفتح الفوري للحدود في بلاده، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الإغلاق بسبب انتشار

وأوضحت الرئاسة الغامبية في بيان اليوم أن قرار إعادة الفتح اتُّخذ بالتشاور مع السلطات الصحية في غامبيا ، فيما يُنتظَر أن يعاد فتح مطار بانجول الدولي في 31 أكتوبر الحالي، حيث يخضع لبعض أعمال الصيانة ومن المنتظر أن تنتهي هذا الشهر .

وكانت قد أعادت معظم دول أفريقيا فتح حدودها بعد أشهر من الإغلاق من أجل تطويق انتشار جائحة كوفيد - 19، التي تواصل انتشارها في أفريقيا وعالميا.

يذكر أن غامبيا سجلت 3644 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره في شهر مارس الماضي، بينها 118 حالة وفاة.

// انتهى //

16:41ت م

0077



بانجول 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسدعا الرئيس الغامبي آدما بارو إلى إعادة الفتح الفوري للحدود في بلاده، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الرئاسة الغامبية في بيان اليوم أن قرار إعادة الفتح اتُّخذ بالتشاور مع السلطات الصحية في غامبيا ، فيما يُنتظَر أن يعاد فتح مطار بانجول الدولي في 31 أكتوبر الحالي، حيث يخضع لبعض أعمال الصيانة ومن المنتظر أن تنتهي هذا الشهر .وكانت قد أعادت معظم دول أفريقيا فتح حدودها بعد أشهر من الإغلاق من أجل تطويق انتشار جائحة كوفيد - 19، التي تواصل انتشارها في أفريقيا وعالميا.يذكر أن غامبيا سجلت 3644 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره في شهر مارس الماضي، بينها 118 حالة وفاة.// انتهى //16:41ت م0077

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الغامبي يدعو لإعادة فتح الحدود فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.