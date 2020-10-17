السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي : انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعاً في السودان



الخرطوم 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة: إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعا في السودان على نحو مقلق، ضاما صوته إلى بقية الوكالات الأممية في الدعوة عالميا لتحسين نظم إنتاج وتوزيع الأغذية التي يتم تناولها .

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديرها في السودان حميد نورو فى تصريح نشر اليوم : إنه يمكن لهذه الأزمات المتعددة مجتمعة أن تؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر.

وأضاف: إذا اتخذنا إجراءات متضافرة الآن فيمكننا بناء المستقبل الذي نريد - عالم خال من الجوع - ولا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع شركائنا في السودان -بما في ذلك الحكومة- لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030.

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16:41ت م

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