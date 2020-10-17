السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ ملعب كرة قدم يحقق التباعد الجسدي بعريعرة



الدمام 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ملعب كرة قدم في عريعرة يحقق مفهوم التباعد الجسدي أثناء ممارسة اللعب، كما يمتاز بإمكانية ممارسة اللعب بشكل اعتيادي في الظروف الطبيعية.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي أنه تم تنفيذ الملعب على مساحة ٩٢٤ مترا مربعا ذات النظام السداسي للعب، وتم تزويده بأربعة أعمدة إنارة ذات إضاءة led بقوة إجمالية ٣٥٠٠ واط، مشيرا الى أن الملعب يمتاز بتصميمه وفق دراسة لأماكن تحركات اللاعبين (مدافعين - ووسط - ومهاجمين) ليتم بعد ذلك رسم هذه المناطق بأشكال هندسيه تحقق تخصيص مناطق للاعبين مما يسهم في الحد من الاحتاك بين اللاعبين ويضمن ترك مسافة كافية بينهم.

وبين المهندس الغامدي أن فكرة تصميم الملعب تأتي انطلاقا من تطبيق الضوابط الوقائية والإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة، ومنها التباعد الجسدي.

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16:02ت م

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