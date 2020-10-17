السعودية اليوم / باكستان تسجل 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 17 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 322452 حالة، منها 9174 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6638 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 306640 حالة.

// انتهى //

16:01ت م

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إسلام آباد 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 17 حالات وفاة، و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 322452 حالة، منها 9174 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6638 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 306640 حالة.// انتهى //16:01ت م0072

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