السعودية اليوم / مستوطنون يهود يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس



نابلس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

قطع مستوطنون يهود ، اليوم عشرات أشجار الزيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس .

ونقلت مصادرُ محليةٌ فلسطينية عن مسؤول مِلَف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قولَه: إن المستوطنين قطعوا نحو 30 شجرة زيتون في أراضي البلدة، تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني .

//انتهى//

16:01ت م

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