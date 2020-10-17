السعودية اليوم / بلدية وسط الدمام تبدأ باستخدام حاويات النفايات الذكية



الدمام 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

بدأت بلدية وسط الدمام في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتسع ١٧٠٠ لتراً، وبها مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لتراً، وذلك في إطار تحسين المشهد البصري وتحقيق متطلبات الأهداف البيئية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن الحاوية الذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بلوحين شمسيين تدعم الشحن، وبوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية، وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوانٍ، إضافة إلى أن لديها القدرة على ضغط النفايات ثمان مرات لتقليص حجمها، مشيرا الى أن الحاوية صُممت لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يوما في حال عدم تعرضها للشمس.

وبين المهندس الشمري أن حاويات النفايات الذكية التي تم استخدامها في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق تسهم في تحسين المشهد الحضري ومنع التشوهات البصرية والمحافظة على البيئة، وفي المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي.

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15:31ت م

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