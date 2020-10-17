السعودية اليوم / فلسطين تسجل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 312 إصابة جديدة، بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ، أنه للمرة الأولى منذ 52 يوما لم تسجل وَفَيَات بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس 87.5%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوَفَيَات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

15:21ت م

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رام الله 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 312 إصابة جديدة، بفيروس كورونا ، و241 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ، أنه للمرة الأولى منذ 52 يوما لم تسجل وَفَيَات بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس 87.5%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوَفَيَات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //15:21ت م0066

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