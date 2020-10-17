السعودية اليوم / مجلس إدارة هيئة الصحفيين يحدد 3 نوفمبر موعداً لعقد الجمعية العمومية



الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 3 نوفمبر القادم 2020م موعداً لعقد الجمعية العمومية "حضورياً" بمقر الهيئة بالرياض.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في المدة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19 / 12 / 2019م، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020م -حسب لائحة الهيئة- ومقترحاتهم للمرحلة القادمة.

// انتهى //

15:17ت م

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