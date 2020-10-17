السعودية اليوم / وزارة السياحة تطلق غداً حِزْمةً من البرامج التدريبية في القطاع السياحي



الرياض 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

‎تطلق وزارة السياحة غداً برامجَ تدريبيةً تهدف إلى تأهيل موظفي القطاعات السياحية من خلال التدريب على مجموعة من المهارات في مجالات عدة من بينها : إعداد وتأهيل موظفي الحجز وإصدار التذاكر، والتدريب على أعمال الوقاية من العدوى ومكافحتها في إدارة المنشآت والمرافق السياحية، إضافة إلى فنون الطهي ومهارات إعداد المشروبات، والمبادئ الأساسية في خدمة العملاء، وتعلم مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية في قطاع الضيافة.

‎وتستهدف البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية، بالإضافة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر.

ودعت الوزارة المهتمين والعاملين في قطاعات السياحة في المملكة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي ستطلقها غداً وتستمر حتى شهر أبريل 2021م.

‎وتهدف البرامج إلى الاستثمار في بناء الكفاءات المتميزة من أبناء وبنات المملكة، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي الذي يمثل أكبر القطاعات الموفرة للوظائف على مستوى العالم.

‎وتأتي هذه البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة السياحة بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في إطار فتح الفرص الوظيفية وتطوير المهارات وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوسع في مجالات التدريب المباشر، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي في مجال التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها منصات وزارة السياحة ، علما أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي :https://online.mt.gov.sa/TakamulTraining?.

// انتهى //

15:01ت م

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