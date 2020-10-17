السعودية اليوم / إدارة تعليم صبيا تستغني عن أكثر من 20 مبنى إدارياً ومدرسياً مستأجراً



صبيا 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

استغنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا العام الحالي 1422هـ عن أكثر من عشرين مبنى إداريا ومدرسيا مستأجرا ، حيث جرى إحلال واستيعاب المدارس المستأجرة في المباني الحكومية ما أسهم في توفير أكثر من ثلاثة ملايين ريال تمثل الأجرة السنوية لتلك المباني.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي قرار الاستغناء عن تلك المباني جاء من خلال نقل مبنى الشؤون التعليمية، ومكتب تعليم صبيا، والأقسام المساندة للبنات إلى مواقع مخصصة في المبنى الرئيسي لإدارة التعليم، إضافة للاستغناء عن مبانٍ مدرسية مستأجرة بالقُرى ، مفيداً أن ذلك جاء بعد نجاح تجربة التعليم عن بعد وتماشيا مع توجه وزارة التعليم وسعيها الحثيث لتعزيز كفاءة الإنفاق الذي يشكل هدفا إستراتيجيا يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى//

15:00ت م

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