شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحوال المدنية": عرّف على أبنائك في "أبشر".. وهذه مميزاتها والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الأحوال المدنية عبر "تويتر" خدمة التعريف الإلكتروني التي تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة ⁧"أبشر"⁩ دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية.

وذكرت الوزارة أهم مميزات الخدمة في توفير الوقت، والقضاء على عملية التأخر في إصدار الهوية الوطنية للأبناء، كما أنها تغني عن استخدام الورق.