شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحوال المدنية": عرّف على أبنائك في "أبشر".. وهذه مميزاتها والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت وزارة الأحوال المدنية عبر "تويتر" خدمة التعريف الإلكتروني التي تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة "أبشر" دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية.
وذكرت الوزارة أهم مميزات الخدمة في توفير الوقت، والقضاء على عملية التأخر في إصدار الهوية الوطنية للأبناء، كما أنها تغني عن استخدام الورق.
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