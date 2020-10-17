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أعلنت وزارة الحج العمرة عن إقامة ندوة العمرة بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات، والتي ستنقل افتراضياً على "تويتر الوزارة ١:٣٠ ظهر يوم الاثنين ٢ ربيع الاول ١٤٤٢.
يأتي ذلك سعياً لإنفاذ التوجيهات الكريمة بالسماح بالعمرة والزيارة تدريجياً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ويدير الندوة الإعلامي خالد المطرفي، بحضور المتحدثين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام
وتشمل محاور الندوة التحدث عن جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، العمرة والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، الخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين لأداء العمرة.
كما تركز على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية العملية استقبال المعتمرين والمصلين.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 03:43 PM
تقام ظهر يوم الاثنين القادم.. بحضور متحدثين من عدة جهات"الحج" تقيم ندوة العمرة حول "تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات"
أعلنت وزارة الحج العمرة عن إقامة ندوة العمرة بعنوان "العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات، والتي ستنقل افتراضياً على "تويتر الوزارة ١:٣٠ ظهر يوم الاثنين ٢ ربيع الاول ١٤٤٢.
يأتي ذلك سعياً لإنفاذ التوجيهات الكريمة بالسماح بالعمرة والزيارة تدريجياً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ويدير الندوة الإعلامي خالد المطرفي، بحضور المتحدثين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام
وتشمل محاور الندوة التحدث عن جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، العمرة والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، الخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين لأداء العمرة.
كما تركز على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية العملية استقبال المعتمرين والمصلين.
، "الحج" تقيم ندوة العمرة حول "تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات" ،
المصدر : الخليج 365
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