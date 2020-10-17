محمد بن مسعود - الدمام - تتضمّن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 3 نوفمبر القادم 2020م موعداً لعقد الجمعية العمومية "حضورياً" بمقر الهيئة بالرياض. وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالد المالك، أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في المدة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19/ 12/ 2019م، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020م "حسب لائحة الهيئة" ومقترحاتهم للمرحلة القادمة. هيئة الصحفيين السعوديين 17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 03:43 PM Advertisements تتضمّن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم مجلس إدارة "الصحفيين": 3 نوفمبر موعد الجمعية العمومية مجلس إدارة "الصحفيين": 3 نوفمبر موعد الجمعية العمومية حدد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 3 نوفمبر القادم 2020م موعداً لعقد الجمعية العمومية "حضورياً" بمقر الهيئة بالرياض. وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، خالد المالك، أن مجلس إدارة الهيئة أقر جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن المصادقة على القوائم المالية للهيئة للعام المالي المنصرم 2019، وعرض ما قامت به الهيئة وفروعها في المدة السابقة التي تلت عقد الجمعية العمومية للهيئة في 19/ 12/ 2019م، والاستماع إلى آراء زملاء المهنة الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية ممن جددوا عضويتهم في الهيئة عن السنة المالية الحالية 2020م "حسب لائحة الهيئة" ومقترحاتهم للمرحلة القادمة. الكلمات المفتاحية ، مجلس إدارة "الصحفيين": 3 نوفمبر موعد الجمعية العمومية ،

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