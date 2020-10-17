، "إغاثي الملك سلمان" يختتم الرش الضبابي في البريقة لمكافحة حمى الضنك ،

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة الرش الضبابي في مديرية البريقة بمحافظة عدن، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.
واستمرت الحملة خمسة أيام تضمنت رشًّا ضبابيًّا لعدد من مناطق المديرية للحد من انتشار البعوض الناقل لمرض حمى الضنك بشكل أوسع بعد الإعلان عن ظهور حالات مصابة في مناطق عمران وفقم وصلاح الدين في وقت سابق؛ حيث جرى استهداف المناطق التي يكثر فيها انتشار البعوض.
وسيكون تدشين حملة رش في مديرية المنصورة خلال الأسبوع القادم، تليها باقي المديريات بمحافظة عدن.
وتكمن أهمية الحملة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء من خلال تكثيف عمليات الرش الضبابي في كل المديريات المستهدفة.
وتأتي الحملة حرصًا من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على مكافحة حمى الضنك ولحماية الأشقاء في اليمن من هذا الوباء.
على صعيد آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وشهد أمس توزيع 600 سلة غذائية، تزن 64 طنًّا و200 كيلوغرام، للمتضررين في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 شخص.
ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 03:40 PM
المركز يواصل توزيع السلال الغذائية للمتضررين من السيول في السودان
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة الرش الضبابي في مديرية البريقة بمحافظة عدن، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.
واستمرت الحملة خمسة أيام تضمنت رشًّا ضبابيًّا لعدد من مناطق المديرية للحد من انتشار البعوض الناقل لمرض حمى الضنك بشكل أوسع بعد الإعلان عن ظهور حالات مصابة في مناطق عمران وفقم وصلاح الدين في وقت سابق؛ حيث جرى استهداف المناطق التي يكثر فيها انتشار البعوض.
وسيكون تدشين حملة رش في مديرية المنصورة خلال الأسبوع القادم، تليها باقي المديريات بمحافظة عدن.
وتكمن أهمية الحملة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء من خلال تكثيف عمليات الرش الضبابي في كل المديريات المستهدفة.
وتأتي الحملة حرصًا من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على مكافحة حمى الضنك ولحماية الأشقاء في اليمن من هذا الوباء.
على صعيد آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وشهد أمس توزيع 600 سلة غذائية، تزن 64 طنًّا و200 كيلوغرام، للمتضررين في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 شخص.
ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
، "إغاثي الملك سلمان" يختتم الرش الضبابي في البريقة لمكافحة حمى الضنك ،
المصدر : الخليج 365
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