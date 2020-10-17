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شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بإنخفاض الحرارة على عدة مناطق بدءً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإنخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة بدءً من غد الأحد .
وأكدت " الأرصاد " أنه اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع القادم لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 – 14 درجة مئوية .
وأوضحت أن هذه التوقعات على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران ، وقد يصحبها نشاط في الرياح السطحية .
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