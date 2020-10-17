شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المرور" توضح الحالات التي يجب فيها تشغيل إضاءة مصابيح المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت الحالات التي يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها ، تفادياً لوقوع الحوادث . أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت الحالات التي يجب على قائد المركبة إضاءة مصابيحها ، تفادياً لوقوع الحوادث . وأبات " المرور " تلك الحالات في مقطع فيديو توعوي ، وهي كالتالي : Advertisements 1- إضاءة المصابيح ليلاً على طريق مجهز بالإنارة أو غير مجهز . 2- إضائتها بالنهار عند وجود ضباب أو عواصف رملية . 3- المركبات المزودة بأنوار خاصة بالضباب واستخدامها في حالات الضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة .

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