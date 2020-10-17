شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصور خُصصت للضيافة في عهد الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على القصور التى استخدمت في الضيافة الملكية في عهد الملك الراحل عبدالعزيز.
وذكرت الدارة أن الملك حرص على إنشاء قصور الضيافة لتوفير المأوى والطعام للقادمين إلى الرياض لزيارته أو للتجارة أو للعلاج أو ما شابه ذلك.
وأضافت أن الضيافة منذ استرداد الملك للرياض كانت تقام في قصره، ثم أمر الملك ببناء قصر مستقل للضيافة الملكية هو قصر"الديرة" عام 1929، ثم تم إنشاء قصر"ثليم"، مؤكدة أن المضايف كانت تمثل كرم الملك عبدالعزيز مع شعبه من المسافرين القادمين إلى الرياض، والفقراء، والمساكين والمرضى، وطلاب العلم في وقتي الرخاء والأزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قصور خُصصت للضيافة في عهد الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.