شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي": إلغاء التأمين المزدوج قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يعتزم مجلس الضمان الصحي التعاوني إلغاء التأمين المزدوج قريباً " التأمين الصحي على نفس الشخص في جهتين مختلفتين " . يعتزم مجلس الضمان الصحي التعاوني إلغاء التأمين المزدوج قريباً " التأمين الصحي على نفس الشخص في جهتين مختلفتين " . وأكد الضمان الصحي اليوم السبت أن هناك خطة لإلغاء التأمين المزدوج لبعض الأفراد وسيتم الإعلان عنه قريباً . وأشار أن هذا الإجراء لحماية لحماية لحقوق والمساواة للمواطنين المقيمين ، مؤكداً أن التأمين الصحي إلزامي على صاحب العمل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الضمان الصحي": إلغاء التأمين المزدوج قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.