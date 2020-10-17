هل يوجد علاج منزلي للمصاب بأعراض كورونا الخفيفة؟!.. «الصحة» تجيب

حددت وزارة الصحة، طريقة مواجهة والتعامل مع الأعراض الخفيفة للمصابين بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» في المنزل والأدوية التي يمكن تناولها.

ونشرت وزارة الصحة، مجموعة من الإجراءات التي يجب على كلٍّ من المصاب بالفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19، والمحيطين به والمخالطين له من الأهل والمقربين اتباعها.

مواجهة كورونا في العزل المنزلي

وقالت وزارة الصحة، عبر الموقع الإلكتروني للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أنه يمكن متابعة الحالة الصحية للمصاب في منزله عن طريق مراقبة الأعراض وتخفيف حِدّتها وعند تطورها أو حدوث ما يلي يجب التوجه للطوارئ على الفور:

- صعوبة في التنفس.

- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا.

- تغير لون الوجه أو الشفاه للون الأزرق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّه لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولكن يمكن تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى، يمكن تخفيف حدة الأعراض بعمل الآتي: عند ارتفاع درجة الحرارة فيجب شرب السوائل خذ قسطا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

وأوضحت وزارة الصحة، طريقة مواجهة الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وكذلك طرق تخفيف الأعراض في المنزل حتى التعافى، مشيرة إلى ألى أنه يمكن تخفيف حدة الأعراض بعمل الآتي:

- عند ارتفاع درجة الحرارة فيجب أخذ قسطٍ من الراحة وشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة (مثل: الباراسيتامول(.

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- إذا كنت تعاني من السعال، فمن الأفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك واستلقِ على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم، و للمساعدة في تخفيف السعال يمكنك الاتصال بـ(937) للحصول على المشورة الطبية.

- إذا شعرت بضيق بسيط في التنفس فحاول أن تهدأ ولا تشعر بالذعر لأنّ هذا يمكن أن يجعل الأمر أسوأ، يمكنك أن تجلس معتدلًا على الكرسي وترخي كتفيك ثم قم بأخذ شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقًا ثمّ إخراج الزفير من الفم ببطء مع ملاحظة أنه إذا استمرَّ ضيق التنفس أو إزداد سوءًا يجب الاتصال على (937) أو التوجه مباشرة للطوارئ لأقرب مستشفى.

- الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضراوات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام الغير صحي.

- شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق.

- المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى، وكذلك الالتهاب والتورم مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك، ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة مقدم الرعاية الصحية.

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