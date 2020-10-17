«هيئة المواصفات» تعلن 6 تعديلات جوهرية على لائحة أدوات ترشيد استهلاك المياه

توفير منتجات تواكب متطلبات السوق السعودي
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجود 6 تعديلات جوهرية على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار جهودها لتقنين استهلاك المياه بالمملكة من خلال توفير منتجات مرشدة لاستهلاك المياه ومواكبة متطلبات السوق السعودي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.
وأشارت هيئة المواصفات –خلال ورشة عمل للمصنعين والمستوردين حول اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه (المحدثة)- انَّ التعديلات تضمنت التالي: تعديل الجدول (أ) في الملحق رقم (1) والخاص بتحديد «معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه»، حيث أقرت المواصفات السعودية تعديل الحد الأقصى وإضافة الحد الأدنى للاستهلاك لبعض المنتجات.
كما تضمنت التعديلات إضافة منتجات منظمات معدل التدفق للمياه لتمكين المستهلك من ترشيد استهلاك المياه دون استبدال خلاط المياه، وتحقيق الوفر في المياه مع الحفاظ على كفاءة أداء المنتج.
كذلك تضمنت التعديلات إضافة منتجات صناديق الطرد للمراحيض الشرقية، واشتملت التعديلات أيضًا على تعديل الجدول (ب) في الملحق رقم (1) التدفق الاسمي (Qnom) لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بتعديل الحدود القصوى والدنيا للمنتجات بالإضافة إلى تعديل معدل كفاءة استهلاك المياه للمراحيض ذات التدفق الثنائي، وإضافة معدلات كفاءة الاستهلاك لكل من صناديق الطرد للمراحيض الشرقية ومنظمات معدل التدفق للمياه.
وأشارت المواصفات السعودية إلى أنّ التعديلات اشتملت على تعديل الملحق رقم (2) الخاص بالمواصفات القياسية، بإضافة المواصفة رقم (SASO EN 246) الخاصة بـ «الأدوات الصحية : المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق»، وتحديث رموز التعريفة الجمركية بما يتوافق مع المنصة الإلكترونية للمواصفات السعودية (سابر) والمنصة الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك (فسح).
ودعت الهيئة كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
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