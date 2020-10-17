«السديس» يؤم صلاة العشاء بالروضة الشريفة.. وإجراءات احترازية ضد كورونا

يقوم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بإمامة المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف اليوم السبت، ويتوجَّه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي –عبر موقعها الإلكتروني- أن ذلك يأتي بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيز، بإبقاء المسجد النبوي مفتوحًا على مدار الساعة، وتمكين روَّاده من الصلاة والزيارة ليلًا.

Advertisements

يشار إلى أنَّ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي، استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد إلى المصلين والزائرين.

اقرأ أيضًا:

إعلان مواعيد وأماكن الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة

بحث آلية استقبال المصلين في الروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية

تنبيه هام بشأن الصلاة في المسجد النبوي.. والسديس يدشن خطة زيارة الروضة الشريفة