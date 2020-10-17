«السديس» يؤم صلاة العشاء بالروضة الشريفة.. وإجراءات احترازية ضد كورونا

توجيه كريم بإبقاء المسجد النبوي مفتوحًا على مدار الساعة
يقوم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بإمامة المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف اليوم السبت، ويتوجَّه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.
وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي –عبر موقعها الإلكتروني- أن ذلك يأتي بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإبقاء المسجد النبوي مفتوحًا على مدار الساعة، وتمكين روَّاده من الصلاة والزيارة ليلًا.
يشار إلى أنَّ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي، استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد إلى المصلين والزائرين.
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