غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجيًا بنسبة 75%

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍّ، وذلك بدءًا من غد الأحد، ضمن المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة، والتي تستمرّ على مدار 14 يومًا.

وذكرت رئاسة الحرمين في بيان لها، أنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (40) ألف مصلٍّ و(15) ألف معتمر يوميًا، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وكانت الموافقة السامية صدرت في 22 سبتمبر الماضي، بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع عدوى فيروس كورونا، من خلال أربع مراحل.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري السماح لستة آلاف معتمر يوميًا من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بنسبة بلغت (30%) من الطاقة الاستيعابية.

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وتنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ أول نوفمبر المقبل، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة (100%) وهي (20) ألف معتمر و (60) ألف مصلٍّ في اليوم.

ودعت الرئاسة جميع المصلين والمعتمرين إلى «ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا».

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