«المرور» يوضح إجراءات تجديد رخصة القيادة

مدة صلاحية الكشف الطبي أسبوع واحد
أكد المرور السعودي، أن تجديد رخصة القيادة يلزمه كشف طبي، مشيرًا إلى أنَّ مدة صلاحية الكشف هي أسبوع واحد فقط.
وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنه يلزم كشف طبي لتجديد رخصة القيادة، موضحًا أنه يتم سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص للمواطن في بوابة (أبشر).
وأضاف المرور أنَّ مدة صلاحية الكشف الطبي المستخدم في تجديد رخصة القيادة هو أسبوع واحد فقط.
وحول استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة أوضح المرور أنه يتم الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، ثمّ سداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة، وأخيرًا التقدم بطلب استخراج بدل فاقد.
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