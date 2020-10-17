الضمان الصحي: خطة لإلغاء التأمين الازدواجي والإعلان عنها قريبًا

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يعمل على خطة لإلغاء التأمين الازدواجي, وهو وجود تغطيتين تأمينيتين لنفس المؤمن له، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة وتفعيلها قريبًا.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنّه سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة إلغاء التأمين الازدواجي وتفعيلها قريبًا.

وأشار المجلس إلى أنّه حسب نظام الضمان الصحي فإن إلزامية التأمين تقع على صاحب العمل.

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ووجّه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «هل يحق للزوجة حمل تأمينين طبيين، من جهة عملها كموظفة قطاع خاص، ومن جهة عملي، علمًا أن شركات التأمين مختلفة».

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