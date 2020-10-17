التفاصيل الكاملة للتغريدات المتبادلة بين تركي آل الشيخ والسفير الصيني بالرياض

قبل السفير الصيني في الرياض، تشنّ وي تشينج، دعوة شخصية من رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بحضور إحدى حفلات الهيئة التي ستقام مستقبلًا هو وعائلته.

وكتب السفير الصيني –عبر حسابه عل تويتر- « شكرًا على الدعوة الكريمة.. وأنتم من عائلتي».

وبدأت القصة عندما كتب السفير الصيني بالرياض تغريدة قال فيها: « لقد وجدت تفاعلًا جميلًا بين رجلين لطيفين.. افتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، وموسم الرياض، الذي قضيت فيه وقتًا مُمتعًا مُتأملًا جمال الفن السعودي.. وفناني المفضل عمرو دياب، أحب أغانيه كثيرًا، حتى إن أغنية (وحشتيني) صارت نغمة جوالي».

ليرد عليه تركي آل الشيخ قائلًا: « شكرًا معالي السفير من ذوق معاليكم.. وأهلا وسهلًا فيك في بلدك الثاني.. بس أنا عندي شكوى معالي السفير من عمرو دياب كل سنة بيصغر في السن». وتابع قائلًا: «وهيئة الترفية تدعوك إلى أي حفل أو مناسبة أنت والعائلة الكريمة بدعوة شخصية مني».

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ودخلت الفنانة دينا الشربيني على الخط قائلة –عبر تويتر- «تشرفت جدًا بحضوري لموسم الرياض العالمي وطلعت مع عمرو دياب علي المسرح مرة واحدة.. واتمني أعيدها تاني قريب».

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