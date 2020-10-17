

باماكو 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

لقي جندي من قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في شمال مالي مصرعه وأصيب آخر بجروح في انفجار لغم على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة كيدال شمال مالي.

وذكرت وكالة الأنباء المالية أن الانفجار جاء إثر اصطدام سيارة تابعة لقوة مينوسما بلغم، مشيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدين بشدة هذه الهجمات التي تستهدف بشكل عشوائي أفراد الأمم المتحدة والقوات المالية والدولية وكذلك تستهدف المدنيين الأبرياء.

// انتهى //

13:13ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع جندي لقوات حفظ السلام شمال مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.