السعودية اليوم / 14922 إصابة جديدة بكورونا في روسيا و279 وفاة



موسكو 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت روسيا اليوم 14922 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا اليوم ،أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت في روسيا إلى مليون و384235 ، فيما صعد إجمالي الوَفَيَات إلى 24002 وفاة.

// انتهى //

11:51ت م

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موسكو 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت روسيا اليوم 14922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، إضافة إلى 279 وفاة .وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا اليوم ،أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت في روسيا إلى مليون و384235 ، فيما صعد إجمالي الوَفَيَات إلى 24002 وفاة.// انتهى //11:51ت م0034

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